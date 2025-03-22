Жителям Казахстана законодательно открыли доступ к водоемам

Новые правила пользования водоемами утверждены в Казахстане, сообщает министерство водных ресурсов страны.
"Согласно новому Водному кодексу, физические и юридические лица не имеют права ограничивать доступ граждан к водным объектам"
– ведомство
В частности, действует запрет на любые ограничения, включая установку заборов или размещение охраны. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом.
Все новые нормы прописаны в принятых министерством типовых правилах. Согласно им, для общего водопользования не требуется получать разрешение. При этом правом доступа к берегам водоемов обладают все граждане.
На берегах разрешено отдыхать и купаться, рыбачить (как любитель), также позволены туризм и водопой скота (на пастбищах).
Как уточнил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, исключение в определенном роде составляют организованные пляжи, границы которых определяют местные органы власти.
"В таких местах могут предоставляться платные услуги, но плата взимается только за сервис, а не за проход к воде"
– Нуржигитов