Землетрясение второй день подряд сотрясает запад Турции

Трещина в асфальте
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Балыкесире произошло землетрясение второй день подряд. Магнитуда сегодняшних подземных толчков составила 4.

В западной части Турции 12 августа произошло землетрясение. Об этом сказано в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС страны (AFAD).

Магнитуда подземных толчков, случившихся в районе Сындыргы в Балыкесире, составила 4. Их очаг располагался на глубине почти 11 тыс метров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, 11 августа в районе Сындыргы (провинция Балыкесир) произошло два землетрясения.

