Землетрясение в Турции: названо число погибших

В Турции в результате землетрясения в воскресенье разрушены десятки зданий. Из-под завалов извлекли несколько пострадавших, один человек погиб. Афтершоки ощутили в Стамбуле и Измире.

В Турции накануне произошло землетрясение, в результате погиб один человек.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что подземные толчки привели к разрушению 16 зданий, четыре из которых были жилыми. Спасательные работы на месте ЧП в районе Сындыргы завершены, один из спасенных из-под завалов пожилой мужчина не выжил.

В результате землетрясения пострадали 29 человек, все они госпитализированы.

Землетрясение случилось в провинции Балыкесир, его магнитуда составила 6,1, после произошли десятки афтершоков. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), сильнее всего толчки ощущались в Измире, Стамбуле, Балыкесире, Манисе. Часть афтершоков имела магнитуду от 4 до 5.

Расследование по определению ущерба от природного явления начнется в Турции в понедельник, поделился министр.