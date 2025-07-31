Вестник Кавказа

Полтора десятка зданий обрушилось после землетрясения в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мощное землетрясение потрясло сегодня вечером на северо-западе Турции. В результате подземных толчков рухнули более 15 зданий.

В Турции в результате землетрясения, произошедшего вечером 10 августа, обрушились 16 зданий. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

"В общей сложности в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир обрушились 16 зданий, только в четырех из них постоянно проживали люди. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле"

– Али Ерликая

Он подчеркнул, что спасатели помогли выбраться из-под завалов обрушившегося здания четверых человек.

"К сожалению, 81-летний гражданин, которого спасли из-под завалов, позже скончался"

– турецкий министр

В результате подземных толчков пострадали 29 человек.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня в провинции Балыкесир. Оно ощущалось в других городах, включая Стамбул.

