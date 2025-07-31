Полтора десятка зданий обрушилось после землетрясения в Турции

В Турции в результате землетрясения, произошедшего вечером 10 августа, обрушились 16 зданий. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая.
"В общей сложности в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир обрушились 16 зданий, только в четырех из них постоянно проживали люди. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле"
– Али Ерликая
Он подчеркнул, что спасатели помогли выбраться из-под завалов обрушившегося здания четверых человек.
"К сожалению, 81-летний гражданин, которого спасли из-под завалов, позже скончался"
– турецкий министр
В результате подземных толчков пострадали 29 человек.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня в провинции Балыкесир. Оно ощущалось в других городах, включая Стамбул.