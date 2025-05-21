Вестник Кавказа

Землетрясение произошло в Азербайджане этим утром

Землетрясение произошло в Азербайджане этим утром
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории Азербайджана утром 2 июня зафиксировано землетрясение. По оценкам специалистов, магнитуда сейсмоявления составила 3,6.

Сегодня утром землетрясение случилось в Азербайджане, информирует Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

Подземные толчки зафиксированы в 07:51 по местному времени в Лерикском районе. Магнитуда явления составила 3,6, очаг залегал на глубине 15 км. Эпицентр находился в 17 км к западу от Лянкяранской станции.

Накануне землетрясения были отмечены на востоке Турции.

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