Землетрясение произошло в Азербайджане этим утром

На территории Азербайджана утром 2 июня зафиксировано землетрясение. По оценкам специалистов, магнитуда сейсмоявления составила 3,6.
Сегодня утром землетрясение случилось в Азербайджане, информирует Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.
Подземные толчки зафиксированы в 07:51 по местному времени в Лерикском районе. Магнитуда явления составила 3,6, очаг залегал на глубине 15 км. Эпицентр находился в 17 км к западу от Лянкяранской станции.
Накануне землетрясения были отмечены на востоке Турции.