Сразу два землетрясения потрясли восток Турции

Турецкие сейсмологи зафиксировали в воскресенье два землетрясения на востоке страны. Их эпицентр находился неподалеку от района Кигы.

Сегодня в восточной части Турции произошло два землетрясения. Об этом 1 июгя пишут местные СМИ со ссылкой на Агентство по ЧС МВД республики (AFAD).

Подземные толчки были зарегистрированы в провинции Бингель.

Магнитуда первого землетрясения достигала 4,4. Его эпицентр располагался в полутора километрах от района Кигы. Очаг находился на глубине 7 км.

Магнитуда второго землетрясения составила 3,6. Эпицентр этих подземных толчков также находился в районе Кигы. Очаг залегал на глубине 11 км.