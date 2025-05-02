Вестник Кавказа

Сразу два землетрясения потрясли восток Турции

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Турецкие сейсмологи зафиксировали в воскресенье два землетрясения на востоке страны. Их эпицентр находился неподалеку от района Кигы.

Сегодня в восточной части Турции произошло два землетрясения. Об этом 1 июгя пишут местные СМИ со ссылкой на Агентство по ЧС МВД республики (AFAD).

Подземные толчки были зарегистрированы в провинции Бингель.

Магнитуда первого землетрясения достигала 4,4. Его эпицентр располагался в полутора километрах от района Кигы. Очаг находился на глубине 7 км.

Магнитуда второго землетрясения составила 3,6. Эпицентр этих подземных толчков также находился в районе Кигы. Очаг залегал на глубине 11 км.

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