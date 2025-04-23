Землетрясение в Стамбуле привело к повреждению 4,3 тыс зданий

В Стамбуле увеличилось число зданий пострадавших от землетрясения. Проверки продолжаются, окончательно ущерб еще не подсчитан.
Землетрясение в Стамбуле, случившееся 23 апреля, повредило тысячи зданий, продолжается оценка нанесенного ущерба.
В городе проверку прошли 36 425 зданий, из них 4 295 получили незначительные повреждения, поделился министр окружающей среды и городского планирования Турции Мурат Курум.
Магнитуда явления составила 6,2, за землетрясением было зафиксировано порядка 300 афтершоков. Помощь медиков потребовалась 250 жителям.