Вестник Кавказа

Землетрясение в Стамбуле привело к повреждению 4,3 тыс зданий

Вокзал Сиркеджи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле увеличилось число зданий пострадавших от землетрясения. Проверки продолжаются, окончательно ущерб еще не подсчитан.

Землетрясение в Стамбуле, случившееся 23 апреля, повредило тысячи зданий, продолжается оценка нанесенного ущерба.

В городе проверку прошли 36 425 зданий, из них 4 295 получили незначительные повреждения, поделился министр окружающей среды и городского планирования Турции Мурат Курум.

Магнитуда явления составила 6,2, за землетрясением было зафиксировано порядка 300 афтершоков. Помощь медиков потребовалась 250 жителям.

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