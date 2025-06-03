Вестник Кавказа

Землетрясение потрясло во вторник западную часть Турции

Трещина в асфальте
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Турецкие сейсмологи зафиксировали во вторник землетрясение на западе страны. Оно произошло несколько часов назад.

Во вторник, 10 июня, в западной части Турции произошло землетрясение. Об этом информирует Управление по ЧС республики (AFAD).

Подземные толчки произошли в районе Симав провинции Кютахья в 13:15 по местному времени. Их магнитуда составила 4,5.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине примерно 7,7 км. Как отмечается, оно ощущалось в Кютахье, Манисе и соседних провинциях.

В AFAD пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим. При этом официальная информация о количестве пострадавших пока не поступала.

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