Землетрясение потрясло во вторник западную часть Турции

Турецкие сейсмологи зафиксировали во вторник землетрясение на западе страны. Оно произошло несколько часов назад.
Во вторник, 10 июня, в западной части Турции произошло землетрясение. Об этом информирует Управление по ЧС республики (AFAD).
Подземные толчки произошли в районе Симав провинции Кютахья в 13:15 по местному времени. Их магнитуда составила 4,5.
Эпицентр землетрясения располагался на глубине примерно 7,7 км. Как отмечается, оно ощущалось в Кютахье, Манисе и соседних провинциях.
В AFAD пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим. При этом официальная информация о количестве пострадавших пока не поступала.