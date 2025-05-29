Вестник Кавказа

Юг Турции снова потрясло землетрясение

Юг Турции снова потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На юге Турции произошло еще одно землетрясение. Магнитуда составила 4,6 балла. Ранее сообщалось о подземных толчках, в результате которых пострадали десятки человек.

Землетрясение магнитудой 4,6 балла снова обрушилось на южную часть Турции, сообщает Управление по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции.

Подземные толчки были зафиксированы в акватории Эгейского моря, эпицентр располагался в 61 км от турецкого острова Гекчеада, относящегося к провинции Чанаккале.

Отмечается, что сейсмическое событие произошло в 08:18 по местному времени (совпадает с московским). Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

В настоящее время информации о разрушениях и пострадавших нет. Местные власти оценивают ситуацию.

Стоит добавить, что 3 июня на юге Турции были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6 баллов. В результате десятки человек получили ранения.

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