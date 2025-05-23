Десятки человек пострадали от ночного землетрясения в Турции

Руководитель турецкого МВД Али Ерликая сообщил на своей странице в социальной сети Х о землетрясении в южной части страны.
По словам министра, подземные толчки были зафиксированы в 02:17 мск возле курорта Мармарис. Очаг располагался на глубине 67 км.
Он отметил, что землетрясение ощутили жители провинции Мугла и ряда других. Ерликая добавил, что в результате разрушений не выявлено.
Глава МВД также добавил, что 69 человек получили ранения, "спрыгнув в панике с большой высоты", 46 из них находятся в больнице.
Кроме того, министр рассказал четырнадцатилетней Афранур Гюнлю в Фетхие, которая умерла после испытания панической атаки.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр заявил о подземных толчках магнитудой 6,0 недалеко от берегов Турции.