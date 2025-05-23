Десятки человек пострадали от ночного землетрясения в Турции

В Турции произошло землетрясение, сообщили в МВД страны. Погиб один человек, еще 69 получили ранения. Ранее говорилось о подземных толчках недалеко от берегов Турции.

Руководитель турецкого МВД Али Ерликая сообщил на своей странице в социальной сети Х о землетрясении в южной части страны.

По словам министра, подземные толчки были зафиксированы в 02:17 мск возле курорта Мармарис. Очаг располагался на глубине 67 км.

Он отметил, что землетрясение ощутили жители провинции Мугла и ряда других. Ерликая добавил, что в результате разрушений не выявлено.

Глава МВД также добавил, что 69 человек получили ранения, "спрыгнув в панике с большой высоты", 46 из них находятся в больнице.

Кроме того, министр рассказал четырнадцатилетней Афранур Гюнлю в Фетхие, которая умерла после испытания панической атаки.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр заявил о подземных толчках магнитудой 6,0 недалеко от берегов Турции.