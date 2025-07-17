Вестник Кавказа

Затор на Крымском мосту достиг тысячи автомобилей

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К сегодняшнему утру Крымский мост собрал 1050 автомобилей на досмотровых пунктах. Ожидание составляет около двух часов.

Очередь на досмотровых пунктах на Крымском мосту достигла 1050 автомобилей, рассказали в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"09:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 653 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 397 транспортных средств"

- инфоцентр

Подчеркивается, что в среднем автомобилисты стоят в очереди около двух часов.

Накануне к середине дня на Крымском мосту собрались 1020 автомобилей.

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