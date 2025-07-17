Затор на Крымском мосту достиг тысячи автомобилей

К сегодняшнему утру Крымский мост собрал 1050 автомобилей на досмотровых пунктах. Ожидание составляет около двух часов.
Очередь на досмотровых пунктах на Крымском мосту достигла 1050 автомобилей, рассказали в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
"09:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 653 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 397 транспортных средств"
- инфоцентр
Подчеркивается, что в среднем автомобилисты стоят в очереди около двух часов.
Накануне к середине дня на Крымском мосту собрались 1020 автомобилей.