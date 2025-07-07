Крымский мост встал в воскресной пробке

Крымский мост традиционно собирает воскресные пробки – на переправе собрались больше тысячи автомобилей, причем подавляющее большинство – со стороны полуострова, отдыхающие возвращаются по домам перед началом рабочей недели.

К середине дня на Крымском мосту, соединяющем материковую часть с полуостровом, собрались 1020 автомобилей, пассажиры которых ожидают проезда через досмотровые пункты, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"15:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 900 транспортных средств"

- инфоцентр

Ситуация уже стала традиционной – к кончу выходных на переправе со стороны Крыма собираются те автотуристы, которые ездили на отдых в отпуск, а также те, кто "выкроил" пару дней побывать на море на выходные, впереди у них – новая рабочая неделя, передает "Интерфакс".

В очереди им придется постоять как минимум три часа, поскольку со стороны Тамани 60 пунктов досмотра, а со стороны Керчи - всего 50, и обработка транспортного потока здесь идет заметно медленнее.

Наименее загруженными днями для поездки по Крымскому мосту остаются вторник и среда, наиболее загруженными — суббота и воскресенье, напоминают в оперштабе.