Отдых в Крыму в 2025 году стал вдвое популярнее

Резкий рост спроса на отдых в Крыму фиксируется в 2025 году, рассказали в АТОР. Туристов привлекают разумные цены - в Крыму отдых обходится дешевле, чем на Кубани.

Российские туристы в этом году вдвое чаще выбирают Крым для летнего отдыха, поделилась глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.

"Спрос на поездки в Крым вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Причем он стал популярнее задолго до того, как Анапу объявили непригодной для купания"

– Ломидзе

Она уточнила, что уже зимой продажи летних туров в Крым возросли на 30%. Основная причина заключается в том, что отдых на полуострове стоит россиянам дешевле, чем отдых в Краснодарском крае.

"Крым держал очень привлекательные цены. И пока они сохраняются. Отдых там по-прежнему дешевле, чем в Краснодарском крае"

– Ломидзе