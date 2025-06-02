Крымский мост снова стал собирать очереди

С приходом летнего тепла российские автотуристы потянулись в Крым – уже в минувшее воскресенье перед досмотровыми пунктами на Крымском мосту стояли очереди из автомобилей.

Дорожным службам Кубани и Крыма пришлось оперативно реагировать на очередь автолюбителей, направивших своих "железных коней" на черноморские пляжи в сторону Крыма – уже в воскресенье со стороны Тамани в очереди томились более тысячи автомобилей.

Несмотря на все усилия дорожников и сотрудников пунктов досмотра, накануне, в понедельник, к 13 часам снова собралась очередь из более тысячи автомобилей, которую удалось ликвидировать лишь к вечеру, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту, передает "Интерфакс".

Однако уже минувшей ночью мост снова собрал автомобильную пробку.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

"На 02:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 402 транспортных средства. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет"

- инфоцентр

Сейчас дорожные службы снова принимают все возможные меры для ликвидации скопления автотранспортных средств, говорится в сообщении.