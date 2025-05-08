Вестник Кавказа

Крым принял 1,5 млн туристов с начала 2025 года

Крым принял 1,5 млн туристов с начала 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С января по май 2025 года поток путешественников в Крым вырос на 17% по сравнению с 2024 годом. По данным главы региона, там отдохнули свыше 1,5 млн человек.

В первые пять месяцев 2025 года поток туристов в Крым увеличился на 17% по сравнению с показателями предыдущего года, рассказал глава региона Сергей Аксенов.

"С начала года в Крыму отдохнуло более полутора миллионов туристов. Это на 17 % выше уровня аналогичного периода 2024 года"

- Сергей Аксенов

Он передал, что в среднем отели в Крыму загружены на 53% в мае. Это на 6,5% опережает показатели 2024 года.

В Крыму туристы могут посетить около 380 пляжей, для них будут работать свыше 1,1 тысячи отелей и гостиниц, а также порядка 450 туристических маршрутов.

Напомним, что по итогам 2024 года отдых в Крыму выбрали более 6 млн туристов, что на 16% больше показателей 2023 года.

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