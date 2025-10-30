Заседание по перемирию в Газе примет Стамбул

Главы МИД восьми стран СНГ соберутся в Стамбуле для того, чтобы определиться с дальнейшими шагами по Газе. Предыдущая встреча в таком составе состоялась ранее в США.

На следующей неделе в Стамбуле состоится заседание глав МИД восьми стран региона, посвященное перемирию в секторе Газа. Об этом сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан, выступая 31 октября на пресс-конференции с эстонским коллегой в Анкаре.

"Для того, чтобы определить наши дальнейшие шаги по Газе, мы – главы МИД региональных стран, которые ранее встречались в Нью-Йорке с господином (президентом США – прим. ред.) Дональдом Трампом, в понедельник соберемся в Стамбуле"

– Хакан Фидан

Он подчеркнул, что это будет важная встреча.

"Это важное заседание, вы знаете, лидеры восьми стран определили мирный план по Газе. Теперь мы будем обсуждать это"

– турецкий дипломат

Напомним, 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Итоговое мирное соглашение по сектору Газа было подписано в египетском Шарм-эль-Шейхе 13 октября.