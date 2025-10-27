Вашингтон планирует развернуть контингент в секторе Газа – СМИ

В США планируют развертывание международного миротворческого контингента в Газе в течение ближайшего времени, пишут СМИ.

США могут развернуть международный миротворческий контингент в секторе Газа, сообщил информационный портал Axios.

"Американские чиновники тайно обсуждают с представителями ряда стран план развертывания международного контингента, который намерены огласить в ближайшие недели"

– Axios

Согласно информации, разработка плана проводится высшим командованием ВС США. Обсуждается создание спецподразделения, состоящего из палестинцев и военных из стран арабского мира. В подготовке подразделения также примут участие военные Соединенных Штатов, Индонезии, Республики Египет и Королевства Иордания.

Кроме того, о возможности участия в составе миротворческого контингента заявили военные Азербайджана и Турции.