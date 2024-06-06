Вестник Кавказа

Западным корпорациям придется вернуть Казахстану контроль над ГПЗ на Карачаганаке

Производственный объект на Карачаганаке
© Фото: пресс-служба Карачаганак Петролиум Оперейтинг
Правительство Казахстана потребовало от крупнейших западных корпораций, итальянской Eni и британской Shell, вернуть контроль над строительством газоперерабатывающего завода на Карачаганаке государственному "КазМунайГазу".

Западный консорциум во главе с итальянской Eni и британской Shell разочаровал власти Казахстана после того, как предложил им увеличить стоимость строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Карачаганакском месторождении с изначальных $3,5 до $6 млрд и попросил покрыть расходы в $1 млрд для "обеспечения рентабельности", сообщили в правительстве страны.

В ответ руководство крупнейших западных корпораций получило требование немедленно вернуть контроль над строительством завода государственному "КазМунайГазу", передает Sputnik Казахстан со ссылкой на отраслевые СМИ.

Власти страны недвусмысленно дали понять, что глубоко разочарованы ходом возведения ГПЗ: завод несомненно будет построен, и вполне возможно - с привлечением альтернативных исполнителей, в том числе и НК "КазМунайГаз", подчеркнули в Минэнерго страны.

Планируется, что будущий ГПЗ будет интегрирован с инфраструктурой месторождения и позволит перерабатывать в год до 4 млрд кубометров попутного сырого газа, который после очистки будет подаваться в газовую сеть страны. Сейчас казахстанский газ перерабатывает российский ГПЗ "Газпрома" рядом с Оренбургом, но он не справляется с таким количеством голубого топлива.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
920 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.