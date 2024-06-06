Западным корпорациям придется вернуть Казахстану контроль над ГПЗ на Карачаганаке

Правительство Казахстана потребовало от крупнейших западных корпораций, итальянской Eni и британской Shell, вернуть контроль над строительством газоперерабатывающего завода на Карачаганаке государственному "КазМунайГазу".

Западный консорциум во главе с итальянской Eni и британской Shell разочаровал власти Казахстана после того, как предложил им увеличить стоимость строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Карачаганакском месторождении с изначальных $3,5 до $6 млрд и попросил покрыть расходы в $1 млрд для "обеспечения рентабельности", сообщили в правительстве страны.

В ответ руководство крупнейших западных корпораций получило требование немедленно вернуть контроль над строительством завода государственному "КазМунайГазу", передает Sputnik Казахстан со ссылкой на отраслевые СМИ.

Власти страны недвусмысленно дали понять, что глубоко разочарованы ходом возведения ГПЗ: завод несомненно будет построен, и вполне возможно - с привлечением альтернативных исполнителей, в том числе и НК "КазМунайГаз", подчеркнули в Минэнерго страны.

Планируется, что будущий ГПЗ будет интегрирован с инфраструктурой месторождения и позволит перерабатывать в год до 4 млрд кубометров попутного сырого газа, который после очистки будет подаваться в газовую сеть страны. Сейчас казахстанский газ перерабатывает российский ГПЗ "Газпрома" рядом с Оренбургом, но он не справляется с таким количеством голубого топлива.