Вестник Кавказа

Казахстан начинает разработку новых нефтегазовых месторождений на Каспии

Казахстан начинает разработку новых нефтегазовых месторождений на Каспии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане стартуют работы по освоению новых нефтегазовых месторождений Каламкас-море и Хазар – разработку ведут "КазМунайГаз" и "ЛУКОЙЛ", объединившиеся в единого оператора проекта.

В Казахстане стартует работа по освоению каспийских месторождений Каламкас-море и Хазар, сообщили в пресс-службе министерства энергетики страны.

Разработку будет вести оператор проекта ТОО Kalamkas-Khazar Operating, в который вошли казахстанское АО "НК "КазМунайГаз" и российское ПАО "ЛУКОЙЛ", передает Trend.

В первую очередь в рамках проекта на казахстанских верфях будут построены стальные морские платформы, с которых в 2026 году и стартует запуск добычи на месторождении Каламкас-море – прямые инвестиции в проект могут составить более $6 млрд.

Проект поможет подготовить специалистов мирового уровня и значительно увеличит экономический потенциал Казахстана, отметили в Минэнергетики страны.

Напомним, нефтегазовая структура Каламкас-море находится в центральной части северо-восточного сектора Каспийского моря в 64 км от берега, Хазар в 30 км юго-западнее Каламкас-море на удалении в 65 км к северо-западу от полуострова Бузачи.

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