Запад столкнулся с новыми реалиями в своем "мировом порядке" – парламент Ирана

Поражение США и стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) в попытке реанимировать ранее наложенные на Иран санкции показывает, что в установленном ими "мировом порядке" произошли значительные изменения.

Попытка США и трех европейских стран запустить механизм восстановления антииранских санкций споткнулась о меняющийся мировой порядок, который больше не формируется односторонними решениями, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Иран, обладающий историческим прошлым и уникальным положением, совместно со своими стратегическими партнерами Китаем и Россией может стать осью регионального и глобального многостороннего сотрудничества, отметил он, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

"Такое сотрудничество, помимо укрепления экономических и технологических связей, обретает смысл в противостоянии односторонним действиям и глобальным гегемонистским структурам"

- Мохаммад Багер Галибаф

США по-прежнему пытаются играть с тарифами, чтобы навязать свою волю мировой экономике, однако страны уже не подчиняются такой дискриминационной торговой политике. Официальное противодействие двух постоянных членов Совета Безопасности (России и Китая) механизму "снэпбэк" – это признак нового мира - мира, решения в котором больше не пишутся одной страной, заявил Галибаф.