Иран призвал США отказаться от завышенных требований по ядерной программе

Глава МИД Ирана посоветовал США снизить требования вокруг ядерной программы. По его словам, если этого не произойдет, то нового раунда переговоров не будет.

Иран не будет возобновлять переговоры с Соединенными Штатами по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы до тех пор, пока американская сторона не снизит свои требования. Такое заявление сделал 22 октября глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

"Мы не вернемся за стол переговоров до тех пор, пока американцы не откажутся от своей алчной политики и не перестанут предъявлять нам необоснованные требования"

– иранский министр

Напомним, в апреле и мае текущего года состоялось пять раундов ирано-американских переговоров. Шестой раунд должен был пройти в середине июня, однако из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем он был отменен.

Несколько дней назад в МИД Исламской Республики отметили, что Тегеран продолжает обмениваться сообщениями с Вашингтоном через посредников, однако это нельзя называть полноценными переговорами.