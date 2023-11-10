Заблудившихся в горах Сочи подростков удалось спасти

В сочинских горах спасатели нашли четырех подростков, которые заблудились и не могли выбраться самостоятельно.

Сотрудникам сочинского отделения МЧС удалось найти заблудившихся в горах четырех школьников. Информацию об этом распространила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Две девочки и два мальчика в возрасте от 13 до 15 лет отправились без сопровождения взрослых в поход в горы и не смогли найти дорогу обратно. Один из них дозвонился по номеру экстренных служб и выслал геолокацию.

Дети заблудились в районе северного склона горы Пикет. Из-за плохой погоды, которая сейчас бушует на черноморском побережье, школьники промокли и замерзли. Чтобы согреться, подростки разожгли огонь.

Сотрудники МЧС быстро нашли детей, после чего их сопроводили из лесной местности и отдали родителям.

Помощь медиков никому из детей не потребовалась.