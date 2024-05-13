Вестник Кавказа

Обязанности президента Ирана будет выполнять первый вице-президент

Первый вице-президент ИРИ Мохаммад Мохбер
Стало известно, что исполнять обязанности президента Ирана будет первый вице-президент ИРИ Мохаммад Мохбер. Выборы нового президента пройдут в ближайшие 50 дней.

Первый вице-президент ИРИ Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента страны.

Наделение полномочиями первого вице-президента происходит в соответствии с конституций страны, в которой закреплено, что в случае смерти президента, его обязанности после одобрения Верховного лидера Ирана исполняет вице-президент.

Президентские выборы назначаются в 50 дней с момента гибели главы государства.

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