Обязанности президента Ирана будет выполнять первый вице-президент

Стало известно, что исполнять обязанности президента Ирана будет первый вице-президент ИРИ Мохаммад Мохбер. Выборы нового президента пройдут в ближайшие 50 дней.
Первый вице-президент ИРИ Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента страны.
Наделение полномочиями первого вице-президента происходит в соответствии с конституций страны, в которой закреплено, что в случае смерти президента, его обязанности после одобрения Верховного лидера Ирана исполняет вице-президент.
Президентские выборы назначаются в 50 дней с момента гибели главы государства.