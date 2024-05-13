Вестник Кавказа

США прокомментировали смерть президента Ирана

США прокомментировали смерть президента Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Вашингтоне заявили, что причиной падения вертолета, на борту которого находился президент Ирана, был несчастный случай. Американские власти не видят признаков стороннего вмешательства.

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер заявил, что причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана, стал несчастный случай.

Шумер заявил, что неблагоприятные погодные условия и туман на северо-западе Ирана, где произошел инцидент, вероятно, были основной причиной крушения.

По словом представителя Вашингтона, никаких признаков провокации нет.  

«Похоже, что этот инцидент был всего лишь несчастным случаем, но более детальное расследование все еще продолжается»

– Чак Шумер

Он также подчеркнул, что Вашингтон следит за ситуацией.

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