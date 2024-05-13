Вестник Кавказа

Тегеранская фондовая биржа закрыта после смерти Раиси

Тегеранская фондовая биржа закрыта после смерти Раиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеранская фондовая биржа приостановила работу на фоне информации о смерти президента страны. Торговая площадка вернется к работе после официального уведомления.

Тегеранская фондовая биржа перестала работать в связи с гибелью президента страны. Торговая площадка возобновит работу после официального уведомления.

«Фондовая биржа будет закрыта сегодня и еще на несколько предстоящих дней до официального уведомления»

– член совета директоров биржи Реза Эйвазлу.

Напомним, что сегодня стало известно о гибели президента Ирана в результате крушения вертолета. Его обязанности, согласно конституции, исполняет первый вице-премьер.

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