Тегеранская фондовая биржа закрыта после смерти Раиси

Тегеранская фондовая биржа приостановила работу на фоне информации о смерти президента страны. Торговая площадка вернется к работе после официального уведомления.
Тегеранская фондовая биржа перестала работать в связи с гибелью президента страны. Торговая площадка возобновит работу после официального уведомления.
«Фондовая биржа будет закрыта сегодня и еще на несколько предстоящих дней до официального уведомления»
– член совета директоров биржи Реза Эйвазлу.
Напомним, что сегодня стало известно о гибели президента Ирана в результате крушения вертолета. Его обязанности, согласно конституции, исполняет первый вице-премьер.