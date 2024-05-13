Вестник Кавказа

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев направил письмо Али Хаменеи. Он выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана, а также сопровождавшей его делегации.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев направил письмо верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Сеиду Али Хаменеи, текст опубликован на сайте главы государства.

Письме Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД ИРИ Хосейна Амира Абдоллахияна и других лиц в результате крушения самолета.

Президент отметил, что иранский народ потерял выдающегося государственного деятеля, который всю свою жизнь самоотверженно служил своей стране.  

Гибель президента Ирана

Напомним, иранский президент Эбрахим Раиси погиб в результате жесткой посадки вертолета в горной местности провинции Восточный Азербайджан.

Вместе с главой государства на борту находились руководитель МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан и имам города Тебриз.

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