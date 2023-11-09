Туристов в Сочи спасли из затопленной гостиницы

В Сочи спасли четверых путешественников, которые находились в затопленном элленге на берегу моря.

Сочинским спасателям удалось вызволить четверых человек из затопленного эллинга, который использовался для проживания. Информация об этом распространила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Отмечается, что ЧП произошло сегодня ночью в поселке Лоо. Здание находилось на побережье и морской шторм затопил первый этаж, где находились трое взрослых и десятилетний ребенок.

Самостоятельно выбраться из помещения они не смогли. Дверь эллинга оказалась заблокирована из-за того, что волны прибили к ней мусор и камни.

Спасатели разблокировали дверь и эвакуировали людей. Никому из участников происшествия медицинская помощь не потребовалась.