Посольство России в Иране соболезнует в связи с гибелью Раиси

Посольство РФ в Тегеране выражает соболезнования народу Ирана в связи с гибелью главы государства. Президент Ирана погиб при жесткой посадке вертолета накануне.

Российское посольство в Тегеране выразило соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси.

На здании дипмиссии сегодня приспущен флаг в знак солидарности с иранским народом. В посольстве выразили соболезнования и пожелали стойкости народу Исламской Республики.

"Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибших, всему иранскому народу и правительству. Желаем терпения и душевной стойкости в преодолении этой тяжелейшей трагедии"

– заявление дипмиссии

Президент ИРИ Эбрахим Раиси погиб 19 мая в результате жесткой посадки вертолета. Выживших среди тех, кто находится на борту вместе с Раиси, нет: в авиакатастрофе также погибли глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других чиновников. Обломки вертолета найдены в иранском регионе Восточный Азербайджан.