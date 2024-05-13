Лавров: Раиси и министр Абдоллахиан были надежными друзьями России

Глава российского МИД выражает соболезнования в связи с гибелью при крушении вертолета президента Ирана и главы МИД страны. Их роль в укреплении сотрудничества Москвы и Тегерана названа неоценимой.

Министерство иностранных дел России во главе с Сергеем Лавровым выражает соболезнования по поводу гибели президента ИРИ Эбрахима Раиси и главы МИД государства Хосейна Амира Абдоллахиана.

При крушении вертолета в провинции Восточный Азербайджан накануне погибли иранский президент, глава внешнеполитического ведомства и другие официальные лица. Выживших в катастрофе нет, на борту находились девять человек.

"Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине. В России президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана знали как настоящих, надежных друзей нашей страны. Их роль в укреплении взаимовыгодного российско-иранского сотрудничества и доверительного партнерства неоценима"

– Лавров

В сообщении министр также выразил соболезнования близким погибших и народу Исламской Республики. В МИД РФ глубоко опечалены трагическим известием, добавил Лавров.