Вестник Кавказа

В Израиле заявили о непричастности к гибели Раиси

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильский чиновник в беседе с Reuters заявил о том, что власти еврейского государства не имеют отношения к авиакатастрофе, в которой погиб президент Ирана. «Это были не мы», - сказал он.

Власти еврейского государства заявили о непричастности к крушению вертолета, в котором находился президент Ирана.

«Израиль непричастен к крушению вертолета президента Ирана. Это были не мы»

– израильский чиновник в интервью Reuters.

Отметим, что руководство радикальной палестинской группировки ХАМАС выразило соболезнования по поводу гибели главы Ирана.

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