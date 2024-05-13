В Израиле заявили о непричастности к гибели Раиси

Израильский чиновник в беседе с Reuters заявил о том, что власти еврейского государства не имеют отношения к авиакатастрофе, в которой погиб президент Ирана. «Это были не мы», - сказал он.

Власти еврейского государства заявили о непричастности к крушению вертолета, в котором находился президент Ирана.

«Израиль непричастен к крушению вертолета президента Ирана. Это были не мы»

– израильский чиновник в интервью Reuters.

Отметим, что руководство радикальной палестинской группировки ХАМАС выразило соболезнования по поводу гибели главы Ирана.