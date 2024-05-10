Пляжи Сочи оборудовали видеокамерами

На курорте Сочи в 2024 году в рамках программы "Безопасный город" появятся сотни видеокамер на пляжах, рассказал в городской администрации глава управления ГО и защиты населения Дмитрий Зенцов.
"Всего в текущем году по федеральному проекту курортного сбора в Сочи установят 226 современных камер видеонаблюдения"
– Зенцов
Камеры будут установлены в локациях, выбранных Антитеррористической комиссией Сочи, в том числе на пляжах, отмеченных "Синим флагом".
"Летом в Сочи локальная система видеонаблюдения будет работать на всех пляжах. При этом свыше 500 камер будут связаны с Единой дежурно-диспетчерской службой Сочи и системой "Безопасный город"
– Зенцов
Курортный сезон в Сочи стартует в первый день лета. Сочи ожидает в этом году свыше 7,6 млн туристов.