Пляжи Сочи оборудовали видеокамерами

На пляжах Сочи к началу сезона появилось новые видеокамеры. Всего в этом году сочинские пляжи получат почти 230 новых камер для контроля за безопасностью.

На курорте Сочи в 2024 году в рамках программы "Безопасный город" появятся сотни видеокамер на пляжах, рассказал в городской администрации глава управления ГО и защиты населения Дмитрий Зенцов.

"Всего в текущем году по федеральному проекту курортного сбора в Сочи установят 226 современных камер видеонаблюдения"

– Зенцов

Камеры будут установлены в локациях, выбранных Антитеррористической комиссией Сочи, в том числе на пляжах, отмеченных "Синим флагом".

"Летом в Сочи локальная система видеонаблюдения будет работать на всех пляжах. При этом свыше 500 камер будут связаны с Единой дежурно-диспетчерской службой Сочи и системой "Безопасный город"

– Зенцов

Курортный сезон в Сочи стартует в первый день лета. Сочи ожидает в этом году свыше 7,6 млн туристов.