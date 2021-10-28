WADA восстановила в правах Иран

WADA дала иранскому антидопинговому агентству 4 месяца на работу по устранению недочетов. Если этого не произойдет, организацию снова лишат статуса соответствия.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернуло статус соответствия Национальному антидопинговому агентству Ирана. Об этом информирует 16 мая WAD.

Позавчера исполком WADA одобрил рекомендацию комитета по проверке соответствия и включил организацию Исламской Республики в список наблюдения. Ей предоставили 4 месяца на то, чтобы выполнить план корректирующих действий.

Напомним, в марте WADA признало иранскую организацию несоответствующей антидопинговому кодексу в связи с обнаружением нарушений в области тестирований.

Если до 14 сентября недочеты не будут исправлены, организацию еще раз лишат статуса соответствия.