Франция пожалуется ООН на Иран

Во Франции подготовили жалобу против Ирана в Международный суд ООН. Ранее сообщалось, что Париж намерен усилить давление на Тегеран, чтобы добиться освобождения удерживаемых в Исламской Республике французских граждан.

Завтра Франция подаст в Международный суд ООН юридическую жалобу против Ирана. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан.

Иран удерживает в тюрьме супружескую пару из Франции на протяжении трех последних лет. Париж обвиняет Тегеран в том, что они находятся в условиях, которые напоминают пытки. Им также не предоставляют надлежащую консульскую защиту, передает агентство Reuters.

Руководство Исламской Республики эти обвинения отрицает.

Напомним, Сесиль Колер и Жак Парис были арестованы в Иране в 2022 году. Через некоторое время после ареста иранское гостелевидение показало видео, на котором они признались, что действовали от имени спецслужб Франции. Париж это отрицает.

В начале прошлого месяца глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал усиление давление на иранский режим, удерживающих двух граждан страны.