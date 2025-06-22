Вестник Кавказа

ВВС Израиля перехватили йеменскую ракету

ВВС Израиля перехватили йеменскую ракету
© Фото: ЦАХАЛ
Военно-воздушные силы Израиля перехватили ракету, запущенную со стороны Йемена. В нескольких районах страны прозвучали сирены.

Израильские ВВС смогли с успехом перехватить ракету, запущенную в сторону еврейского государства из Йемена, рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля.

"После того как некоторое время назад в нескольких районах страны прозвучали сирены воздушной тревоги, была перехвачена одна ракета, запущенная с территории Йемена"

- Армия обороны Израиля

Уточняется, что "сирены были активированы в соответствии с протоколом".

Напомним, что повстанцы из Йемена с начала лета наносят удары по Израилю. Особенно часто атакам подвергается аэропорт Бен-Гурион.

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