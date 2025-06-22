ВВС Израиля перехватили йеменскую ракету

Военно-воздушные силы Израиля перехватили ракету, запущенную со стороны Йемена. В нескольких районах страны прозвучали сирены.
Израильские ВВС смогли с успехом перехватить ракету, запущенную в сторону еврейского государства из Йемена, рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля.
"После того как некоторое время назад в нескольких районах страны прозвучали сирены воздушной тревоги, была перехвачена одна ракета, запущенная с территории Йемена"
- Армия обороны Израиля
Уточняется, что "сирены были активированы в соответствии с протоколом".
Напомним, что повстанцы из Йемена с начала лета наносят удары по Израилю. Особенно часто атакам подвергается аэропорт Бен-Гурион.