В Йемене перехватили крупную партию оружия из Ирана для хуситов

Правительственные силы Йемена перехватили крупную партию оружия из Ирана, которая направлялась хуситам.

Армия Йемена перехватила крупнейшую за все время партию оружия из Ирана, которое предназначалось для йеменских хуситов, информирует центральное командование ВС США.

Сообщается, что силами йеменских военных удалось изъять свыше 750 тонн боеприпасов, которые включают в себя ракеты различных типов. Также в состав груза вошли боеголовки, двигатели для БПЛА и военное снаряжение.

Согласно сообщениям военных Йемена, инструкции к боеприпасам и ракетам были на фарсе, также имелась документация, подтверждающая, что значительная часть вооружений была изготовлена в Иране.

Напомним, что в начале июля Израиль провел военную операцию "Черный флаг", в ходе которой были атакованы порты и электростанции на территории Йемена, которая контролируется хуситами.