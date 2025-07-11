Вестник Кавказа

Хуситы ударили по двум целям в Израиле

Хуситы ударили по двум целям в Израиле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хуситы ударили беспилотниками по порту в израильском Эйлате, а также по военному объекту в пустыне Негев.

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" атаковали цели в Израиле. Удары были нанесены по порту в Эйлате, а также по военному объекту в пустыне Негев, поведал представитель движения Яхья Сариа. 

"Провели скоординированную операцию с использованием трех беспилотников, два из которых атаковали важную военную цель Израиля в районе Негев, третий - порт Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим.) в Палестине"

– Яхья Сариа

Отметим, что Израиль ранее начал военную операцию "Черный флаг", которая направлена против военного потенциала хуситов. 

Отметим, что йеменские повстанцы с начала лета активизировали удары по Израилю. Ракетным атакам подвергается аэропорт Бен-Гурион, что создает задержки и остановки рейсов.

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