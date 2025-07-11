Израиль уничтожил 3,5-километровый тоннель в секторе Газа

Армия Израиля подорвала тоннель ХАМАС длиной 3,5 км. Он располагался в южной части сектора Газа. В нем находились схрон с оружием и взрывчаткой.

Израильские военные уничтожили подземный тоннель палестинского движения ХАМАС протяженностью 3,5 км, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Тоннель располагался в южной части сектора Газа в районе города Хан-Юнис. В армейской пресс-службе подчеркнули, что подземный маршрут включал в себя несколько тоннелей.

Отмечается, что израильские военнослужащие обнаружили в нем схрон с оружием и взрывчаткой. Тоннель был уничтожен бойцами бригады "Кфир" вместе с инженерами из подразделения ЯХАЛОМ.