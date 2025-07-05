Израиль обсуждает план вывода армии из Газы – СМИ

Al Arabiya: Тель-Авив обсуждает в Дохе обсуждают новый план выводы израильской армии из Газы.

Израиль через посредников обсуждает план выводы частей ЦАХАЛ из сектора Газа. Консультации в настоящий момент проходят в Дохе, передают арабские СМИ со ссылкой на источник.

"В настоящее время посредники обсуждают с израильской делегацией новые карты вывода войск"

– Al Arabiya

Ранее в СМИ появилась информация о затруднениях в переговорах из-за позиции Тель-Авива, который настаивал на сохранении военных в Газе. Согласно позиции палестинцев и представляющих их посредников, первоначальный план Израиля предусматривал лишь передислокацию ЦАХАЛ.