Вестник Кавказа

Израиль обсуждает план вывода армии из Газы – СМИ

Израиль обсуждает план вывода армии из Газы – СМИ
© Фото: ЦАХАЛ
Al Arabiya: Тель-Авив обсуждает в Дохе обсуждают новый план выводы израильской армии из Газы.

Израиль через посредников обсуждает план выводы частей ЦАХАЛ из сектора Газа. Консультации в настоящий момент проходят в Дохе, передают арабские СМИ со ссылкой на источник. 

"В настоящее время посредники обсуждают с израильской делегацией новые карты вывода войск"

– Al Arabiya 

Ранее в СМИ появилась информация о затруднениях в переговорах из-за позиции Тель-Авива, который настаивал на сохранении военных в Газе.  Согласно позиции палестинцев и представляющих их посредников, первоначальный план Израиля предусматривал лишь передислокацию ЦАХАЛ.

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