ЕС готовит санкции против Израиля из-за Газы

На следующей неделе в ЕС могут озвучить возможные санкции против Израиля в связи с его военной операцией в секторе Газа. Ранее стало известно, что на следующей неделе в Газе может быть достигнуто перемирие.

На предстоящей неделе глава евродипломатии Кая Каллас озвучит возможные ограничения в отношении Израиля, передает со ссылкой на источники портал Euractiv.

В Евросоюзе могут рассмотреть различные сценарии по санкциям против Израиля, возможна полная или частичная приостановку израильского Соглашения об ассоциации с ЕС, ограничения в отношении израильских чиновников и военных, а также поселенцев. Также Европа может ограничить торговлю с Израилем, возможны варианты введения эмбарго на поставки оружия, кроме того ЕС может приостановить научно-техническое сотрудничество с еврейским государством.

В Euractriv полагают, что наиболее вероятно введение санкций против чиновников и военных.

Главы МИД стран ЕС могут обсудить возможные санкции 15 июля.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что в течение недели сделка по сектору Газа может совершиться, в регионе наступит перемирие.