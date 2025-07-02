ХАМАС и Израиль могут заключить сделку на следующей неделе

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть подписано на следующей неделе, заявил Трамп. Ранее стало известно, что ХАМАС передало положительный ответ. Заключительный вариант соглашения подготовит Египет.

На следующей неделе может быть достигнута договоренность о прекращении огня в секторе Газа, рассказал президент США Дональд Трамп.

"На следующей неделе может быть сделка по Газе"

– Трамп

Американский лидер добавил, что "очень оптимистично" смотрит на скорое соглашение между ХАМАС и Израилем по сектору Газа.

Ранее стало известно, что палестинское движение передало ответ посредникам, ХАМАС "готово немедленно начать переговоры о реализации обсуждаемого предложения". Трамп отметил, что положительный ответ ХАМАС это хорошее известие, но уточнил, что пока не был подробно проинформирован на эту тему.

"Нам необходимо покончить с этим (конфликтом). Необходимо сделать что-нибудь с Газой"

– Трамп

Окончательный вариант соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве представит Египет, выступающий одним из посредников между ХАМАС и Израилем. В ближайшие часы Каир активизирует дипломатические контакты, чтобы выработать решение, которое устроит всех участников непрямых переговоров, передает со ссылкой на источник египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Перемирие в секторе Газа может стартовать сразу после одобрения сторонами финальной версии соглашения.