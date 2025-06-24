Вестник Кавказа

В секторе Газа за сутки погибли более 100 человек - Al Jazeera

В секторе Газа за сутки погибли более 100 человек - Al Jazeera
© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0
В результате ударов Израиля по сектору Газа в анклаве за сутки число погибших возросло на 109 человек. За минувший месяц погибли свыше 600 человек.

В секторе Газа 1 июля в результате израильских атак погибли 109 палестинцев, информирует катарский телеканал Al Jazeera.

За сутки погибли более 100 человек, из них 28 были убиты во время ожидания продовольствия в пунктах выдачи гуманитарной помощи, уточняет СМИ.

С конца мая в анклаве жертвами ударов Израиля стали более 600 жителей.

Ранее армия Израиля сообщила, что расширила военную операцию в Газа.

По словам президента США Дональда Трампа, Израиль согласился на условия 60-дневного перемирия.

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