Трамп: Израиль согласился на 60-дневное перемирие в Газе

Израиль согласился с обязательными условиями прекращения огня в Газе на 60 дней, сообщил Трамп. Он добавил, что в этот период будет идти работа для окончательного урегулирования ситуации.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Израиль принимает условия для 60-дневного перемирия в секторе Газа, об этом он написал в Truth Social.

"Мои представители провели продолжительную и продуктивную встречу с израильтянами по Газе. Израиль согласился на обязательные условия для установления 60-дневного прекращения огня"

– Дональд Трамп

Он пояснил, что в течение этих 60 дней будет идти работа "со всеми сторонами для прекращения конфликта". Окончательное предложение по урегулированию ситуации будет представлено Египтом и Катаром, уточнил Трамп.

Президент США подчеркнул, что движению ХАМАС лучше согласиться на предлагаемую сделку, "потому что лучше уже не будет - будет только хуже".