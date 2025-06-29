Сирия и Ливан в обмен на Палестину: что Трамп предложит Нетаньяху?

Едва закончилась война с участием США, Израиля и Ирана, как на Ближнем Востоке стала вырисовываться новая политическая трансформация. На этот раз она связана не с войной, а дипломатией.

Президент США Дональд Трамп решил использовать открывшиеся еще в конце 2024 года возможности в Сирии. Во время визита в Саудовскую Аравию он встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, а 30 июня сделал шаг по выводу Сирии из-под санкционного режима. Трамп подписал указ о смягчении некоторых санкций.

"Упраздняются санкции против Сирии, однако меры против Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, участников программы по созданию химоружия остаются в силе", - говорится в документе. Решение касается ослабления экспортного контроля и предусматривает, что Вашингтон изучит вопрос о снятии санкций на уровне ООН. Отмену некоторых ограничений должен будет одобрить Конгресс.

Трамп, подписав указ о снятии санкций, создает новые возможности для расширения влияния США на Ближнем Востоке. В частности, Белый дом может усилить свои карты перед Ираном, с которым в последние годы ведет борьбу за доминирование в регионе. Эти карты могут пригодиться и на переговорах вокруг ядерной программы ИРИ, от которых Госдеп официально не открещивается, несмотря на недавние американские бомбардировки иранских ядерных заводов. С третьей стороны, заход в Сирию вписывается в расширение "Авраамических соглашений", нацеленных на нормализацию отношений Израиля с арабскими странами.

Израиль, в свою очередь, поддерживает эти усилия и рассматривает возможность улучшения своих отношений с Сирией и Ливаном, где ЦАХАЛ боролась с "Хезболлой". Американские и израильские власти обсуждают обновленное соглашение о безопасности и потенциальные реформы, включая модернизацию договора о разъединении сил 1974 года. "Мы готовы обсуждать только поэтапную сделку, которая будет включать признание Израиля", — заявляют израильские источники.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар открыто сказал о курсе на нормализацию с Сирией и Ливаном в рамках расширения "Соглашений Авраама". "Мы хотим вовлечь в процесс мира и нормализации такие соседние страны, как Сирия и Ливан, при этом сохранив наши фундаментальные и оборонные интересы", — заявил он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии Беатой Майнль-Райзингер в Западном Иерусалиме.

Одним из препятствий на пути к сирийско-израильской нормализации могла бы стать продолжающаяся с 1967 года оккупация Израилем Голанских высот, которые Тель-Авив не намерен возвращать. Но позиция современного Дамаска в этом вопросе гибкая. Для него важнее признание нового правительства на международной арене, пишет Times of Israel со ссылкой на ливанские СМИ. "На нынешних переговорах по мирному соглашению Сирия не требует от Израиля возвращения частей Голанских высот, которые он захватил в 1967 году", - отмечает издание. В этом контексте аш-Шараа заявил, что его правительство стремится к четким договоренностям по безопасности на юге страны и нуждается в поддержке США. Речь идет о возврате тех территорий на юге Сирии, которые были аннексированы Израилем уже после свержения Башара Асада.

Ситуация в секторе Газа хотя напрямую и не влияет на процессы между Израилем и Сирией/Ливаном, но рассматривается Белым домом как часть общего процесса по установлению нового порядка в регионе, выгодного США. На днях Трамп сообщил, что стремится к достижению прекращения огня в ближайшие недели, "Ситуация в Газе ужасна, и я думаю, что прекращение огня будет достигнуто в течение следующей недели", — сказал Трамп на пресс-конференции, подчеркивая свою приверженность миру в регионе.

Если в вопросе Сирии и Ливана израильский премьер Биньямин Нетаньяху может опираться на полную поддержку Трампа, как и в теме ядерной программы Ирана, то палестинский вопрос вносит сумятицу в союз Израиля и США. Перед началом 12-дневной войны Нетаньяху вступил фактически в конфликт с Трампом. Американский лидер отменил свой визит в Израиль, а Нетаньяху поставил под сомнение американские гарантии безопасности.

7 июля Нетаньяху в третий раз после избрания Трампа и во второй после его инаугурации летит в США. Израильский премьер нуждается в поддержке в моменте, когда ему угрожает суд из-за коррупционных дел.

Американский лидер уже открыто поддержал Нетаньяху. "Суд над Биби Нетаньяху должен быть прекращен немедленно, или он должен быть помилован как великий герой, который очень много сделал для страны", – написал Трамп в в своей соцсети Truth Social, похвалив коллегу за то, что благодаря ему удалось уничтожить иранские ядерные объекты, а Израиль пережил "один из величайших моментов своей истории под стойким руководством Биби Нетаньяху".

Но пойдет ли Нетаньяху навстречу Трампу по сектору Газа и согласится ли на прекращение военных действий там? Если два лидера смогут найти общий язык по Палестине, процесс нормализации Израиля с Сирией и Ливаном может ускориться.