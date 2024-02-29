ВТО ждут "безотлагательные" реформы

На саммите БРИКС обсуждался вопрос реформирования ВТО. Необходимость этого была подчеркнута на встрече Лаврова и главы ВТО, а также в ходе второй сессии саммита в Бразилии.

Необходимость скорейшего реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) обсуждалась на саммите БРИКС.

На полях саммита в Рио-де-Жанейро состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с гендиректором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, в рамках беседы стороны подтвердили важность реформ ВТО, информирует МИД РФ.

"Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения"

– МИД России

Также тему реформирования Организации поднял на открытии второй сессии саммита БРИКС-2025 президент Бразилии Лула да Силва в Рио-де-Жанейро.

"Реформа ВТО - еще одно направление, требующее немедленных действий. Паралич ее работы и рост протекционизма приводят к неустойчивой асимметрии в ущерб развивающимся странам"

– Лула да Силва

Было подчеркнуто, что восстановить доверие к ВТО без справедливого баланса обязанностей и прав, отражающего интересы всех участников, невозможно.