Протокол о вступлении Узбекистана в ВТО подписали в Астане

Президент Узбекистана и глава КНР подписали документ о завершении переговоров о вступлении Ташкента в ВТО. Их встреча прошла в рамках саммита в Казахстане.

Ташкент и Пекин подписали Протокол о завершении двусторонних переговоров по вопросам вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Он был заключен на переговорах президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и главы Китая Си Цзиньпина. Их встреча прошла в рамках саммита "Центральная Азия – Китай" в Казахстане.

Лидеры также отметили быстрое развитие взаимодействия Узбекистана и Китая в торговле и экономике.

"В 2024 году товарооборот достиг $14 млрд. Портфель инвестиционных проектов превышает $60 млрд"

- пресс-служба президента Узбекистана

Кроме того, во многих регионах Узбекистана работают совместные с Китаем технопарки и специальные индустриальные зоны, а также расширяется создание электромобилей BYD.

Напомним, что власти Узбекистана заявили о желании вступить в ВТО еще в 1994 году.