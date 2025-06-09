Протокол о вступлении Узбекистана в ВТО подписали в Астане

Ташкент и Пекин подписали Протокол о завершении двусторонних переговоров по вопросам вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Он был заключен на переговорах президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и главы Китая Си Цзиньпина. Их встреча прошла в рамках саммита "Центральная Азия – Китай" в Казахстане.
Лидеры также отметили быстрое развитие взаимодействия Узбекистана и Китая в торговле и экономике.
"В 2024 году товарооборот достиг $14 млрд. Портфель инвестиционных проектов превышает $60 млрд"
- пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, во многих регионах Узбекистана работают совместные с Китаем технопарки и специальные индустриальные зоны, а также расширяется создание электромобилей BYD.
Напомним, что власти Узбекистана заявили о желании вступить в ВТО еще в 1994 году.