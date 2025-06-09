Вестник Кавказа

Си Цзиньпин прибыл в Астану

Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Астану, где завтра состоится саммит "Китай – Центральная Азия".

​​Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Астану. Глава страны примет участие в саммите "Китай – Центральная Азия". 

Сообщается, что главу Китая встретили в аэропорту имени Нурсултана Назарбаева лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и важнейшие государственные деятели центральноазиатской республики. 

Отметим, что саммит "Центральная Азия - Китай" состоится в Астане 17 июня. Лидер Китая также проведет двустороннюю встречу с Токаевым, в рамках которой стороны обсудят развитие сотрудничества Казахстана и Китая. 

Напомним, что китайский лидер ранее посетил Казахстан в июле 2024 года.

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