Опубликовано: 0:40, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спасение людей, застрявших на высоте 35 м на сломавшемся аттракционе, завершено. Все пострадавшие успешно спущены на землю. Видео операции распространило МЧС.

Благополучным исходом завершилось ЧП с аттракционом в парке Победы в Ставрополе. О нем сообщили в МЧС.

"Сотрудники МЧС России эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя"

– министерство

В ведомстве добавили, что помощь медиков никому не понадобилась.

СК проведет проверку

Случившимся заинтересовались правоохранительные органы. В СУ СКР по Ставрополью заявили о запуске проверки. В ходе нее будут изучены действия тех, кто отвечал за техническое состояние аттракционов.

Что случилось с аттракционом в Ставрополе?

Ранее сегодня вечером стало известно, что в результате поломки аттракциона его пассажиры оказались заблокированы на высоте 35 м. Всего на "Властелине небес" катались шесть человек, в том числе ребенок 7 лет.