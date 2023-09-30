Спасение людей, застрявших на высоте 35 м на сломавшемся аттракционе, завершено. Все пострадавшие успешно спущены на землю. Видео операции распространило МЧС.
Благополучным исходом завершилось ЧП с аттракционом в парке Победы в Ставрополе. О нем сообщили в МЧС.
"Сотрудники МЧС России эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя"
– министерство
В ведомстве добавили, что помощь медиков никому не понадобилась.
СК проведет проверку
Случившимся заинтересовались правоохранительные органы. В СУ СКР по Ставрополью заявили о запуске проверки. В ходе нее будут изучены действия тех, кто отвечал за техническое состояние аттракционов.
Что случилось с аттракционом в Ставрополе?
Ранее сегодня вечером стало известно, что в результате поломки аттракциона его пассажиры оказались заблокированы на высоте 35 м. Всего на "Властелине небес" катались шесть человек, в том числе ребенок 7 лет.