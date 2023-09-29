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Аттракцион сломался в Ставрополе – люди застряли на высоте 35 м

Аттракцион сломался в Ставрополе – люди застряли на высоте 35 м
Чрезвычайной ситуацией обернулся пятничный отдых в парке аттракционов для жителей Ставрополя. Один из них сломался, и люди, в том числе ребенок, оказались заблокированы наверху.

Эвакуация понадобилась посетителям аттракциона в Ставрополе после того, как механизм отказал, и отдыхающие оказались на высоте 35 м, не имея возможности спуститься. Фото и видео ЧП распространило МЧС России.

Инцидент произошел в парке Победы. В общей сложности помощь нужна была пяти взрослым и семилетнему ребенку.

Эвакуацией занялись спасатели. Людей снимают с помощью пожарной автолестницы. На данный момент ребенок уже на земле.

На месте событий действуют 23 спасателя.

 

Аттракцион сломался в центре Махачкалы

Аттракцион сломался в центре Махачкалы

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