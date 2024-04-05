Все 174 застрявших на фуникулере туриста спасены в Анталье

История с застрявшими на большой высоте 174 пассажирами фуникулера в Анталье закончилась благополучно – несмотря на сложные погодные условия и рельеф местности, все они без происшествий спустились на землю, в том числе с помощью вертолетов и скалолазов.

Руководитель турецкого УЧС Окай Мемиш рассказал сегодня вечером о завершении спасательной операции на сломавшемся фуникулере в Анталье – все 174 зависших в воздухе туриста были спущены на землю.

"Все 174 человека эвакуированы. Спасательная операция завершена успешно. 11 граждан направлены в больницы для контроля"

– Окай Мемиш

Глава спасательного ведомства обратил внимание, что над спуском пострадавших с фуникулера на землю работали свыше 2200 специалистов.

Напомним, что в пятницу у фуникулера оторвалась часть верхней опоры, из-за чего под угрозой падения кабинок работу подъемника пришлось прекратить. Оторвавшаяся конструкция ударила в ближайшую кабинку, в ней рухнул пол вместе с 11 пассажирами, один из них скончался на месте. Еще 24 кабинки остались в воздухе, для эвакуации из некоторых пришлось задействовать вертолеты и скалолазов.

Власти в настоящее время расследуют причины аварии. Уже взяты под стражу 13 граждан, отвечающих за работу фуникулера, - установлено, что техническая проверка перед туристическим сезоном не показала каких-либо неисправностей в механизме.