Спасатели эвакуировали половину пассажиров с фуникулера в Анталье

Из кабинок, застрявших на фуникулере в Анталье, эвакуировали 112 человек. По данным на утро субботы, в кабинках остается более 70 человек, спасательная операция продолжается.

В Анталье эвакуировали 112 из 184 человек, застрявших в кабинках после аварии на фуникулере. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах мэра города в соцсетях.

"К 9:00 (совпадает с московским) спасатели эвакуировали 112 человек из 15 оказавшихся подвешенными кабинок. Продолжается спасение людей из оставшихся 9 кабин"

– Мухиттин Боджек

Подробности спасательной операции раскрыл глава МВД Турции Али Ерликая. Он отметил, что на помощь людям, застрявшим на фуникулере, направлены более 540 человек. Это подразделения пожарной охраны, управления безопасности, береговой охраны, управления по ЧС, альпинисты и скалолазы.

"Задействованы 7 вертолетов, в том числе 4 вертолета береговой охраны, один военно-транспортный самолет, 108 единиц техники, 6 машин скорой помощи и дрон"

– глава ведомства

В Генеральном консульстве России в Анталье сообщили, что в результате происшествия не пострадал ни один россиянин. Там уточнили, что находятся в постоянном контакте с местными властями по данному инцидента.

В свою очередь, в посольстве Кыргызстана отметили, что в аварии на фуникулере пострадала одна гражданка страны. В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей, у нее диагностированы ушибы плеча и ноги. Пострадавшая продолжит реабилитацию в больнице.

Падение фуникулера в Анталье

Накануне одна из кабин фуникулера рухнула на горный склон после того, как часть в нее ударилась оторвавшаяся часть опоры. Она разрушила пол кабинки, в результате чего люди упали с высоты. В результате инцидента погиб один человек, еще 10 пострадали. Движение фуникулера было остановлено, на высоте оказались заблокированы 184 человека.